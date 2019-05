Et gëtt en Accord bei de Stage fir Jonker, déi Beruffserfarung wëlle sammelen.

An engem kuerze Communiqué aus dem Aarbechtsministère heescht et, dass de Minister Dan Kersch, d’Patronatsorganisatioun UEL, d’Schüler- a Studenten-Associatiounen UNEL an ACEL, grad wéi Vertrieder vun der Chambre des Salariés no e puer Aarbechtsreuniounen an enger konstruktiver Ambiance, en Accord fonnt hätten.

En entspriechende Projet de loi ënnerscheet deemno tëscht engem Stage, deen ee vun der Schoul aus muss maachen, an engem, deen ee fräiwëlleg wëll maachen, fir ebe professionell Erfarung ze sammelen.

Detailer gi keng genannt, mä de Gesetzprojet géif och d’Indemnitéite reegelen, déi e Stagiaire ka kréien, d’Dauer vum Stage, an d’Garantien, vun deenen e Jonke profitéiert.

Offiziellt Schreiwes

Accord sur le projet de loi concernant les stages (24.05.2019)

Communiqué par: ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, Dan Kersch, les représentants de l'Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL), les représentants des associations d'étudiants ACEL et UNEL ainsi que les représentants de la Chambre des Salariés se réjouissent d'avoir trouvé, après plusieurs réunions de travail qui se sont déroulées dans une ambiance constructive, un accord sur le projet de loi concernant les stages.

Le projet de loi distingue entre deux types de stages:

• ceux prévus par un établissement scolaire et faisant partie intégrante du cursus,

• ceux, volontaires et hors cursus, effectués pour acquérir une expérience professionnelle.

En outre, le projet de loi règle l'indemnité de stage dont peuvent bénéficier les stagiaires ainsi que la durée de stage et les garanties dont bénéficie le stagiaire.