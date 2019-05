Géint 16.15 Auer koum et an der Rue Bommel zu engem Accident tëscht engem Camion an engem Auto, bei deem eng Persoun uerg blesséiert gouf.

Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vu Péiteng, Käerjeng, dem SaDiff, Dippech an de SAMU vun Esch.