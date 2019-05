D'Luxlait feiert dëst Joer 125 Joer. Eng Traditiouns-Molkerei, déi zanter se vu Märel op de Rouscht geplënnert ass, zu de modernsten an Europa gehéiert.

An awer bleift d'Luxlait ze kleng, fir et mat de ganz Groussen aus dem Secteur opzehuelen. Déi nei Direktioun setzt dofir op Nische-Produiten an op den Export.

Mëllech aus der Plastikstut, déi wärend de 70er Jore bei der Celula zu Beetebuerg produzéiert gouf. Sou huet jidderee säi perséinleche Souvenir, wat Luxlait Produkter ubelaangt. Haut ginn um Rouscht 350 Referenzen, op Basis vun 110 verschiddene Rezepter produzéiert. Nieft dem Traditionellen Trio: Mëllech - Ram - Botter, dacks Nische Produkter, fir den Export.

Zanter 23 Joer am Betrib, huet den Ingenieur-Agronome Gilles Gerard, d'lescht Joer Direktioun vun der Luxlait iwwerholl. Fir hien ass et nieft der Qualitéits-Garantie och wichteg: ''Sech konstant nei z'erfannen.'' En Challenge. Jo. Awer den eenzege Wee, fir d'Molkerei um Liewen ze halen. Pro Joer ginn ronn 160 Millioune Liter frësch Mëllech, vun engen 360 Lëtzebuerger Baueren, déi Member an der Genossenschaft sinn, um Rouscht verschafft.

Mat Bléck op de Lëtzebuerger Maacht, gëtt zum Beispill den Ament, an Zesummenaarbecht mat der Bofferding Brauerei un engem neie Kéis geschafft.

Zanter déi néi Produktiounsanlagen am Abrëll 2009 um Rouscht a Betrib geholl goufen, gouf konstant weider investéiert. Iwwer 13 Milliounen Euro an nei Maschinnen an héich modern Stockage-Halen fir bis zu 12.000 Paletten. Haut, am 125. Joer, läit den Ëmsaz bei ronn 100 Milliounen.