An de leschte Stonne goufen et eng ganz Partie Accidenter op eise Stroossen. Dat huet de CGDIS e Samschdeg de Moien gemellt.

Ee Blesséierte gouf et och an engem Accident kuerz no 17 Auer zu Esch um Boulevard Charles de Gaulle. Zwee Autoen waren anenee gerannt.

Um 17.18 Auer hat sech op der Streck tëscht Käerjeng a Schuller en Auto iwwerschloen. Eng Persoun gouf verwonnt.

Géint 19.40 Auer waren zu Schëffleng an der Rue du Moulin en Auto an ee Moto net laanschtenee komm. Hei gouf et ee Blesséierten.

Zu Manternach beim Syrdallschlass hate sech géint 22.50 Auer e Freideg den Owend zwee Ween ze packe krut. Zwou Persoune goufe blesséiert.

Géint 3.45 Auer hat sech um Lampertsbierg an der Rue Albert Unden, dem Pabeierbierg, en Auto iwwerschloen. Eng Persoun gouf verwonnt.

Eppes kuerz virun 2 Auer stoung zu Steeën an der Miedernacherstrooss e Walpanneau a Flamen.