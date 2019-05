No Maintenance-Aarbechten an der Nuecht op e Samschdeg huet d'Software net méi richteg gestart.

Den Ament ginn et also Problemer mam Reseau bei Orange hei am Land.

Am spéide Moien, eventuell och eréischt am Nomëtteg dierften d'Problemer behuewe sinn. Appeller an SMSen dierten awer net betraff sinn, wéi den Operateur präziséiert.

Schreiwes vun Orange Luxembourg

Au cours d’une opération de maintenance préventive cette nuit, un des équipements du réseau n a pas redémarré provoquant des perturbations importantes sur le réseau de Orange Luxembourg sur l internet mobile. Un retour à la normale est prévu en fin de matinée ou dans l’après midi. Les perturbations ne sont pas localisées et peuvent survenir en divers endroits sur le réseau national. Les communications, appels et les sms ne sont pas affectés par cet incident.

Orange déploie tous ses efforts pour rétablir la situation et toutes les équipes sont mobilisées sur cet incident indépendant de notre volonté.