Hei leien 5.075 Zaldote begruewen, dorënner 100 Onbekannter, Zaldoten, déi fir de Fridden an Europa hiert Liewe gelooss hunn.

De Gros vun hinnen war während der Ardennen-Offensiv am Asaz. Et gëllt dat an Éieren ze halen. D'Lëtzebuerger Regierung, Associatiounen an Amicallen hunn um Sonndeg Gerben néiergeluecht, fir den US-Zaldoten ze gedenken.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Xavier Bettel a participé aux commémorations du « Memorial Day » (25.05.2019)

Communiqué par: ministère d'État Le ministre d'État, Premier ministre, Xavier Bettel a participé aux commémorations du « Memorial Day » en date du 25 mai 2019 au cimetière militaire américain à Hamm.

Lors de cette cérémonie, Xavier Bettel a déclaré dans de son discours: « une fois de plus, nous nous sommes réunis aujourd'hui dans ce cimetière militaire pour honorer la mémoire de tous ces officiers et soldats américains qui ont sacrifié leur vie pour libérer le Luxembourg et l'Europe occidentale de la tyrannie nazie ». Et d'ajouter : « être ici aujourd'hui au cimetière américain, devant le général Patton et 5.076 soldats c'est rendre hommage à leur histoire et honorer leur sacrifice pour la libération du Luxembourg ».

Pour conclure, le Premier ministre a souligné que cette journée ne doit pas seulement servir à rendre hommage au passé, mais aussi servir comme leçon pour les générations futures : « Cette journée doit également être l'occasion pour les jeunes générations d'apprendre davantage sur notre histoire commune et de tirer des leçons d'humanité et de tolérance des expériences vécues par leurs parents et grands-parents. La liberté et la démocratie sont des valeurs qui nécessitent un engagement continu de tous. Ceci sera le moyen le plus approprié d'honorer la mémoire de toutes ces victimes », a conclu le Premier Ministre.

Le ministre d''Etat, Premier ministre, Xavier Bettel a également déposé une gerbe lors de cette cérémonie.