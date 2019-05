D'Doktere ginn dovun aus, datt d'Zuel vun Hautkriibs an den nächste Jore weider däitlech an d'Luucht geet.

Net vu Mutwëll, also fir op d'Geforen hinzeweisen, respektiv ze weisen, wéi ee sech verhale a schütze kann.

Eng gutt Platz, fir dat ze maachen, ass de Findel, do wou et a Richtung Vakanz geet.

Um Samschdeg um Melanom-Dag goufen hei nieft Informatiouns- Material op 4 Sproochen virun allem Crème mat Sonne-Schutzfaktor 50 verdeelt, dabäi och Stickeren vir opzepechen an et goufen T-Shirte mat Logo gedréckt, dee via Concours an den Dikrecher Lycéeen als Beschte gewielt gouf.