Géint 11.30 Auer hu sech en Auto an e Moto an der Rue de Neudorf an der Stad ze pake kritt.

Eng Persoun gouf blesséiert. D'Ambulanz an den Centre d'Interventioun aus der Stad ware sur Place. Kuerz no 14 Auer da krute sech nach eng Kéier en Auto an en Moto ze packen tëscht Bierden a Buerschent. Eng Persoun gouf blesséiert. D'Ambulanz an de Samu vun Ettelbréck op der Plaz.