Um Dënschdeg ass et souwäit, déi nei 100 an 200 Euro-Schäiner kommen an den Ëmlaf.

An den 19 EU-Länner ginn déi nach méi sécher Schäiner presentéiert. Och zu Lëtzebuerg gëtt ëmmer nach gär boer bezuelt. De 50er an 100er Schäiner si méi dacks am Ëmlaf zu Lëtzebuerg.

Déi néi 100 an 200 Euro-Schäiner hunn op d'mannst emol deen nämmlechte Format ewéi de 50er Billjee. Se passen also besser an déi meescht Portmonnien. Ma nieft der Héicht vum Schäin ännere sech nach puer Saachen, esou de Roland Weyland, Direkter vun der Zentralbank vu Lëtzebuerg.

"An do hu mer zwou Neierungen erabruecht. Dat ass de Satellitten-Hologramm. Dee gesäit ee riets uewen um Schäin. D'Valeur faciale. An dann hutt der 2 Euro-Zeechen, déi ronderëm dréinen, wann der de Billjee kippt. Dat 2. Mierkmol ass d'Smaragd-Zuel, dat ass ënne lénks. Do gesäit een de Wäert vum Schäin. An dee variéiert beim Kippe vum Smaragd gréng op däischter blo. An et gesäit een an der Zuel selwer och lauter Euro-Zeechen.“

Wéi scho beim 50er an 20er, hunn déi nei 100 an 200-Euro Schäiner eng "Portraitsfënster". Dës gëtt duerchsichteg, wann een de Schäin géint d'Luucht hält an et gesäit ee Portrait vun der Mythegestalt Europa.

Och wa méi a méi Leit mam Plastik oder digital bezuelen, geet d'Produktioun vu gedréckte Sue weider an d'Luucht. Den Ament sinn eng 22 Milliarden Euro-Billjeeën an der Zirkulatioun. Dës hunn e Wäert vun 1.216 Milliarden Euro.

Ma wat sinn dann déi beléiftste Schäiner? "Vun der Zirkulatioun hier an Europa, zirkuléieren am meeschten de 50er, da kënnt den 20er, dann den 100er an dann den 10ter-Schäin."

Déi al Schäiner behalen natierlech hire Wäert an kënnen op der Bank ëmgetosch ginn.

Wee sech elo awer erwaart beim Ophiewen um Bankomat direkt ee vun den neie Schäiner ze kréien, kéint enttäuscht ginn.

D'Schäiner ginn, genee ewéi bei de méi klenge Billjeeë lues a lues ënnert d'Leit bruecht.