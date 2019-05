Et ass d'Enn vun der Kooperatioun mat de Piraten fir d'PID. Dat no der "chaotescher Virgoensweis an der Piratepartei".

D'PID seet sech och enttäuscht, well se als Partner vun de Piraten während der Wahlcampagne ignoréiert gi wier.

Dat offiziellt Schreiwes

Folgendes wëlle mir iech zu onsem Kooperatioun s Vertrag mat de Piraten, deen seng Gëltegkeet fir d’Nationalwalen 2018, an d’EU Walen 2019 hat, matdeelen:

Am Vertrag gouf festgehalen, dass mir (PID & Piraten) eng gemeinsam Lëscht fir d’Nationalwalen 2018, an den EU Walen 2019 géife presentéieren.

Et gouf och doriwwer diskutéiert, dass di 2 Parteie sollte fusionéieren.

Nodeem mir awer déi chaotesch Virgoensweis, an d‘Streidereien an der Piratepartei hu mussen erliewen, huet de Comité vun der PID entscheet, sech no den EU Walen vun der Piratepartei ze trennen, well esou Zoustänn net bei d’Philosophie vun der PID passen.

D’Kommunikatioun tëschent de Piraten an der PID läit zanter Méinte brooch. Mir goufe fir d’EU Walen net an d’Prozesser agebonnen. Op de Walplakaten war weder den Numm vun onser Partei, nach onse Logo. De Comité vun der PID gouf net an den Entscheedung s Prozess agebonnen, obwuel dat hätt musse geschéien.

Vu dass et ons laut Kooperatioun s Vertrag net erlaabt war, Informatiounen, déi der Piratepartei schuede kéinten, un d’Ëffentlechkeet ze droen, hu mir mat dësem Kommuniqué gewaart bis no den EU Walen. Och wollte mir aus ethesche Grënn keen negativen Afloss op d’Walen huelen.

An den nächste Wochen ginn d’Member vum Comité vun der PID nei gewielt, wat wuel am Comité, wat déi aktiv Leit betrëfft, kee grousse Changement wäert mat sech bréngen, ausser dass d’ Madame Dondelinger ewech fält, wat no den Divergenzen aus de leschte Wochen eng logesch Konsequenz ass.

D’PID wäert allerdéngs, och no den negativen Erfahrungen mat der Piratepartei, weider d’Kooperatioun mat aneren Organer sichen, a bleift als eegestänneg Partei bestoen.

Mat beschte Gréiss

Angelika Dasbach

an de ganze Comité vun der PID