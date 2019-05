E Méindeg an der Mëttesstonn sinn eng C-130 Hercules an en A400M iwwer d'Stad an de Kierchbierg geflunn, als Virbereedung op den 23. Juni.

D'Parad fir den Nationalfeierdag ass dëst Joer jo, wéinst dem Schantje vum Tram, op der Avenue Kennedy um Kierchbierg. An deem Kader soll et dann och zu engem Flyby (och nach Flypast oder Flyover genannt) kommen. Links FOTOGALERIE: Andréck vum Domingos Oliveira.