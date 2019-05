An der Stad huet et e Méindeg um 20.30 Auer an der Rue des Aubépines gerabbelt. Hei gouf eng Persoun blesséiert.

Um 22.15 Auer koum et dann am Ausgang vun Iechternach a Richtung Uesweller zu engem Accident. Ee Gefier ass hei op d'Kopp gaangen. Zwou Persoune goufe beim Ongléck verwonnt.