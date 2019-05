E Méindeg gouf am fréie Mëtteg an en Haus zu Diddeleng agebrach. Et gouf eng gréisser Geldzomm geklaut.

Zu Keespelt dann hunn 2 onbekannt Täter e Méindeg den Owend probéiert an en Eefamilljenhaus anzebriechen. Si hu probéiert d'Terrassendier opzebriechen. Si hunn dee Versuch allerdéngs ofgebrach a si geflücht. A béide Fäll ermëttelt d'Police.