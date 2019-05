Um 18.30 Auer en Dënschdeg den Owend ass zu Diddeleng ee Foussgänger an der Rue Dominique Lang vun engem Auto ugestouss ginn.

Op der Plaz waren d'Ambulanz an den Asazzenter vun Diddeleng.

E bësse méi spéit huet et an der Diddelenger Strooss zu Keel gerabbelt. Hei war een Auto um Daach gelant. Et gouf awer kee blesséiert.