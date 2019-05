D'Police erënnert nach emol drun, dass et am Kader vum Pilgerdag bei d'Muttergottes vu Fatima verbueden ass laanscht d'N15 ze campéieren.

Op Christihimmelfahrt pilgere jo traditionell zéngdausende Leit op Wolz bei d'Muttergottes vu Fatima. Vill Leit si scho vun e Mëttwoch den Owend un ze fouss ënnerwee, oder si fuere schonn a Richtung Wolz, fir dann z.B. am Heischtergronn ze treffen.

An deem Kontext erënnert d'Police nach emol drun:

- dass et strikt verbueden ass, an der Ëmgéigend vun der N15 am Heischtergronn ze campéieren.

- dass d'Ëmweltschutzgesetzer ze respektéiere sinn... besonnesch wat den Dreck ronderëm d'Parkingen ugeet

- dass de Code de la route net ausser Kraaft gesat ass, an d'Police all Verstouss wäert protokolléieren.

D'Police kënnegt un, Präsenz ze weisen, fir fir Uerdnung ze suergen, awer och fir de Visiteuren mat Rot an Dot zur Säit ze stoen.