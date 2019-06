Fréier eng aktiv Millen, respektiv e System vun e puer Millen, déi duerch aacht Quellen ugedriwwe gouf, fënnt een haut just nach e puer Steng am Bësch.

Just e Panneau erënnert nach drun, dass do fréier eng Mille stoung. Op enger Héicht vun 139 Meter tëscht Maacher a Meechtem, do fënnt een d'Iwwerreschter vun der "Mull", wéi se 1777 genannt gouf.

D'Deisermillen huet aus 4 Mille bestanen: Am ieweschten Deel hunn d'Kallek- an d'Uelegmillen d'Millerad a Beweegung gesat, vun do aus huet d'Waasser d'Loumillen an um Enn d'Karmillen op der Muselstrooss ugedriwwen. Et gouf awer net nëmme Miel produzéiert, mä och e Gierfstoff fir Lieder gewonnen.

Am Dezember 1964 huet en Äerdrutsch d'Deisermillen zerstéiert. Op engem Deel vun 300 op 200 Meter hat de Buedem noginn an huet alles matgerappt.

Ma net nëmmen d'Millen ass dem Äerdrutsch zum Affer gefall, och en Härenhaus, dat de Proprietär vun der Deisermillen am 19. Joerhonnert op deem Terrain baue gelooss huet, gouf zerstéiert. Un den impressionnante Park, deen zum Härenhaus gehéiert huet, erënneren haut just nach 2 exotesch al Beem.

D'Iwwerreschter leien an der Géigend vum Naturschutzgebitt Kelsbaach, där Baach, déi d'Millen ugedriwwen huet. Dat 75,45 Hektar grousst Gebitt gouf den 3. August 1998 wéinst sengen aarteräichen Dréchewisen als Naturschutzgebitt ausgewisen.

Iwwer dës Serie

An dëser Serie bréngt RTL Iech Impressioune vu bekannte Plazen, déi et geschwënn net méi gëtt, well si ofgerappt ginn oder soss "verstoppt" sinn.

1) Den Ufank hat den Agrozenter Miersch gemaach.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (1): Agrozenter Miersch (9.3.19)

2) An der Nummer 2 goung et ëm de fréieren Zoo zu Senneng.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (2): Zoo zu Senneng (16.3.19)

3) An der 3. Editioun goung et ëm déi fréier Schwämm bei der Gantebeensmillen zu Hesper.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (3): Gantebeensmillen (23.3.19)

4) An der 4. Fotoreportage goung et ëm d'Geeschterstad am Syrdall!

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (4): Cité Syrdall (30.3.19)

5) Déi 5. Fotogalerie dréit sech ronderëm den Zoustand vum Ariston zu Esch.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (5): Ciné Ariston (6.4.19)

6) Déi 6. Galerie war den "Aldringer", iert en ofgerappt gouf.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (6): Aldringer / Centre Hamilius (13.4.19)

7) Am 7. Deel vun der Serie goung et ëm de Policemusée um Verluerekascht.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (7): Police-Musée (20.4.2019)

8) Am Deel 8 vun der Serie goung et ëm e Kierfecht fir al Pompjeeween.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (8): Kierfecht fir Pompjees-Gefierer (27.4.19)

9) Am 9. Deel vun der Serie goung et ëm d'Rout Lëns.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (9): Rout Lëns (11.5.19)

10) Am 10. Deel vun der Serie goung et ëm dat fréiert Arcelor-Wierk Esch/Schëffleng.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (10): ArcelorMittal-Wierk Esch/Schëffleng (18.5.2019)

11) Am 11. Deel vun der Serie goung et ëm d'Biertrenger Schlass.