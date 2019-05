D'Fra hat aus bis ewell ongekläerter Ursaach d'Kontroll iwwert de Won verluer...

An der Mëttesstonn, géint 12.50 Auer e Mëttwoch de Mëtteg, krute sech zu Märel an der Lonkescher Strooss een Auto an ee Camion ze paken.

D'Automobilistin gouf liewensgeféierlech blesséiert.

D'Fra hat aus bis ewell ongekläerter Ursaach d'Kontroll iwwert de Won verluer, krut ee stationéierten Auto ze paken an ass dono hannen an de Camion gerannt.