Zanter e Méindeg de Mëtteg, 27. Mee ginn d'Schwëstere Cindy a Chiara Spiroux vermësst.

Fir d'lescht goufe si zu Gréiwemaacher gesinn, et ass awer méiglech, datt si sech elo am Süde vum Land ophalen. Dat deelt d'Police, déi en Zeienopruff lancéiert huet, e Mëttwoch den Owend mat.

Déi zwee Meedercher ginn esou beschriwwen:

D'Cindy Spiroux ass zirka 1,65 m grouss, huet eng normal Statur a brong Hoer, déi bis un d'Schëller ginn. Et hat eng wäiss Box, en T-Shirt vun der Mark Adidas an eng schwaarz Jackett mat Kaputz (Hoodie) un.

D'Chiara Spiroux ass ongeféier 1,70 m grouss, gouereg an huet kuerz blond Hoer, déi raséiert sinn. Et war fir d'lescht schwaarz ugedoen, en T-Shirt mat der Opschrëft "Berlin" an eng schwaarz Baseball-Kap un. D'Chiara hat e faarwege Rucksak bei sech.

All Informatioun, déi hëllefe kann, d'Gesëschter erëmzefannen, ass fir d'Police Museldall, Tel. 244 70 1000.