Et ass den éischte vu senger Zort, ma geet et de lokale Politiker no, nach laang net dee leschten ...

Direkt nieft der A31 zu Yutz bei Thionville ass an de leschte Méint dee sougenannten S-Hub entstanen. Hei solle ronn 70 Leit eng Plaz fir ze schaffe fannen, wann sinn net kënnen oder wëllen dofir op hire Büro fueren. Grad zu den Haaptverkéierszäite kéinten d'Leit hir Zäit hei besser notzen, wéi am Stau ze stoen, esou d'Iddi vun de Bedreiwer. De Buergermeeschter vun Thionville setzt sech schonn zanter enger Rei Jore fir den Télétravail an, als eng vun de Solutioune fir de Mobilitéitsproblem.

Allerdéngs gëtt et gesetzlech Limitte fir den Télétravail am Ausland. Dorënner, déi vun der Besteierung vun de Paien. Schafft en Employé vun enger Lëtzebuerger Firma méi wéi 21 Deeg a Frankräich, muss säi Salaire och zum Deel do besteiert ginn. De Pierre Cuny setzt sech dofir an, dass dës Limitt op 46 eropgesat gëtt. Dat wär ronn een Dag an der Woch.

Déi europäesch Institutiounen zu Lëtzebuerg hunn iwwerdeems schonn en Deel vum S-Hub gelount, fir ze testen, ob dat fir hir Leit eng sënnvoll Alternativ kéint sinn. Well si ënnert e spezielle Steierregimm falen, mussen si schliisslech net dorop waarden, dass dëse politesche Problem geléist gëtt.