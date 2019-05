Geschitt sinn d'Accidenter zu Waldbriedemes, Munneref an op der Collectrice beim Rondpoint Biff.

Den 112 mellt am Lokalen dräi Accidenter zanter e Mëttwoch den Owend 6 Auer. Zu Waldbriedemes sinn een Auto an ee Moto net laanscht en ee komm. Dobäi gouf eng Persoun blesséiert.

Zu Munneref waren direkt dräi Autoen dra verwéckelt. An um kuerz viru 5 Auer en Donneschdeg de Moien huet et op der A13 tëscht dem Rondpoint Biff a Suessem gerabbelt. An dësen zwee Accidenter gouf och jeeweils eng Persoun verwonnt.