D'Police mécht en Zeienopruff, nodeems zu Téiteng an zu Esch alles an allem 13 Autoe beschiedegt goufen.

En Donneschdeg den Owend gouf d'Police op Téiteng an d'rue du chemin de fer" geruff, nodeems e puer Awunner gemellt haten, dass si Téitschen an hiren Autoen hunn.

Op der Plaz goufen 10 Autoe gezielt, déi alleguer kleng Téitschen hannen am Auto haten.

D'Awunner hunn d'Theorie, dass et sech dobäi ëm Aschosslächer vun enger Drockloftpistoul kéint handelen.

Schonn e Mëttwoch goufen 3 ähnlech Fäll an der selwechter Strooss gemellt. D'Police vun Esch sicht dowéinst elo no Zeien, déi eventuell gesinn hunn, wéi et zu deene Beschiedegunge konnt kommen, Telefon: 244 50 5500.

© Police

Och zu Beetebuerg an der Munnerefer Strooss goufen och Gefierer beschiedegt. Hei waren et allerdéngs éischter Schréipsen, an net Aschosslächer. Bei 4 Autoe goufen d'Bäifuerersäite wuel mat engem spatze Géigestand zerkraazt.