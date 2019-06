Wéinst ganz uerge Schliet stoungen den 1. Juni 2018 vun engem Ament op deen aneren Deeler vum Land ënner Waasser. De Schuet war ganz grouss.

Virun engem Joer huet et a verschiddenen Deeler vum Land esou staark gereent, datt et zu Iwwerschwemmungen a vill Schued koum. Am stäerkste betraff ware Greiweldeng an d'Mëllerdall.

Wéi een e Samschdeg am Tageblatt liest, ass zu Greiweldeng mëttlerweil d'Kanalisatioun renovéiert ginn, bis Dezember hat et gedauert, bis alleguer d'Schied reparéiert waren.

D'Wanderweeër am Mëllerdall si gréisstendeels nees gefleckt, d'Betriber hätte sech, trotz staatlecher Bäihëllef, awer nach net alleguer erkritt.

Wéi een am Wort liest, sinn am Mëllerdall an och zu Greiweldeng och eng Rei Präventivmoossname geholl ginn, zum Beispill ass méi Plaz fir d'Baache gemaach ginn.

Stroossen am Mëllerdall besonnesch betraff

E sëlleche Stroosse ware vill futti an hu nom Reen musse gespaart ginn. Den CR364 tëscht Bäerdref an Iechternach geet elo den 3. Juni nees op.

