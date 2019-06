De CGDIS mellt ënnert anerem zwee Accidenter am Laf vun e Samschdeg am Nomëtteg.

Eng Kéier tëschent Käerjeng a Péiteng an eng Kéier op der Tréierer Autobunn a Richtung Lëtzebuerg, op wéi enger Héicht gëtt allerdéngs net präziséiert. Am ganze goufen 3 Persoune blesséiert.

Zu Bieles, Lenneng an tëschent Bäerdref an Iechternach hunn Hecke gebrannt. Sief an deem Kontext vläicht drun erënnert bei méi waarmem an dréchenem Wierder keng Zigaretten an d'Natur ze geheien.