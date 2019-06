Um 10 Auer den 23. Juni ass déi grouss Zeremonie fir Nationalfeierdag an der Philharmonie an der Stad.

D'Tickete fir dësen Evenement ginn de 4. Juni um 9 Auer an der Verkaf, dat um Site vun der Regierung. Well d'Plazen an der Philharmonie limitéiert sinn, kënne maximal 2 Tickete pro Persoun vergi ginn. Dobäi gëllt, datt déi Leit, déi sech als éischten aschreiwen déi beschte Chancen op en Ticket hunn.

De Communiqué vum Staatsministère

Fête nationale 2019: Cérémonie officielle à la Philharmonie Luxembourg le 23 juin 2019 à 10 heures – Invitation pour le grand public

Communiqué par: ministère d'État À l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la naissance de S.A.R. le Grand-Duc, une cérémonie officielle aura lieu le dimanche 23 juin 2019 à la Philharmonie Luxembourg en présence de la famille grand-ducale, des députés, des membres du gouvernement, des membres du Conseil d'État ainsi que de l'ordre judiciaire, du conseil communal de la Ville de Luxembourg et du corps diplomatique accrédité auprès du chef d'État luxembourgeois.

Le gouvernement souhaite inviter les personnes intéressées à assister à la cérémonie officielle, qui aura lieu le dimanche 23 juin 2019 à 10 heures à la Philharmonie Luxembourg. Étant donné que le nombre de places est limité, les invitations (maximum 2 cartons d'invitation par personne) seront attribuées dans l'ordre d'inscription.

À cet effet, les personnes intéressées pourront s'inscrire mardi 4 juin 2019, à partir de 9 heures, via le site www.gouvernement.lu.