Zu Buddeler an der Kierch fënnt ee 14 Helleger, déi d'Leit ugebiet hunn, wa si kierperlech oder séilesch Problemer haten.

Wousst dir, dass d'Méchelskierch um Fëschmaart eng vun den eelste Kierchen an der Stad ass? Oder dass een, fir Pescht a Cholera aus dem Duerf ewech ze halen, zum Hellege Rochus gebiet huet, deen der Porkierch vun Ënsber hire Numm ginn huet? Genee esou Saache gouf een um Weekend vun den oppene Kierche gewuer. Och, dass et zu Buddeler eng Kapell gëtt, an där en Altor steet, mat 14 Nouthëllefer drop, Hellegen also, déi engem sollen hëllefen, dës oder déi physesch, geeschteg oder moralesch Kränkt lass ze ginn.

VIDEO: Oppe Kierchen 2019 Den Alain Atten huet eis iwwert di 14 Helleg vu Buddeler geschwat.

Wien den Alain Atten kennt, weess, dass een hie net fir egal wat begeeschtert kritt. Déi kleng Kapell vu Buddeler bei Wecker huet eppes ze bidden, zum Beispill en Altor mat 14 geschnëtzte Käpp. Deen hätt, op Wonsch vum Schlasshär, op Biwer solle kommen, steet elo awer zu Buddeler an eisem Auteur sëtzt virdrun a liest aus sengen Zeilen. Hien erkläert, wéi et dozou koum, datt dësen Altor geschnëtzt gouf.

Vill haten d'Iddi fir op Buddeler ze kommen a goufen, esou wéi mir, méi gescheit. Well hei steet den Altor vun den „Nouthelfer“, also vun deenen Hellegen, deenen eng bestëmmt Heelkraaft nogesot gëtt.

Et ass eng Traditioun, déi op d'Mëttelalter zeréckgeet erkläert de Claude Bach, Deche vu der Par Musel a Syr. Deemools goufe verschidden Helleger ugeruff, wa si séilesch a kierperlech Nout haten. Si haten net, wéi mir haut, verschidde Spezialiste beim Dokter, mä si hunn déi Helleg ëm Hëllef gefrot. An do gouf dann eng Kéier de Katalog vu 14 Hellegen zesummegestallt.

Elo sinn et dann awer nu mol déi, déi et sinn, an déi si bei wäitem net schlecht erausgesicht. Den Dionysius huet näischt direkt mam griichesche Gott Dionysos ze dinn, indirekt vläicht dann awer, well dass hie säi Kapp am Grapp huet, heescht, dass e bei Kappwéi hëlleft, oder géint d'schlecht Gewëssen, wann een eng gestiicht huet.

Ägidius, Cyriakus, Katharina a Pantaleon, aner Helleger, déi engem hëllefe kënnen, an der Nout. Wie si wëllt kenne léieren, muss schonn an d'Mass kommen, déi ass ee mol am Mount sonndes moies um 9 Auer. A wie wësse wëll, wéi ee Sonnden dat ass, informéiert sech am beschten op cathol.lu oder et rifft am Büro vun der Par Musel a Syr un.