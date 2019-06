E Méindeg de Mëtteg kuerz no eng Auer ass ee Mann mat sengem elektresche Vëlo gefall a gouf dobäi schwéier blesséiert.

Wéi d'Police mellt, ass op der Héicht vun dem Schantjen am Eecher Bierg ee Mann op sengem E-Bike ze no un den Trottoir erugefuer - et wier nämlech een Auto him ze no hannendrop gefuer. De Cyclist ass, nodeems en ebe mat dem Trottoir a Beréierung koum, gefall an huet sech dobäi schwéier um Kapp verwonnt.

De Blesséierte gouf direkt an d'Spidol bruecht.