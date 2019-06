Héichsummerlech Temperature sti fir en Dënschdeg um Programm. Den Thermometer kann dobäi op bis zu 31 Grad klammen.

Tëscht engem Déif iwwer Westeuropa an engem Héich iwwer Osteuropa, zitt um Dënschdeg de Moie schonn richteg waarm, subtropesch Loft iwwert de Grand-Duché. Just e puer vereenzelt Wolleke kënne sech mol um Himmel weisen, soss bleift et awer kloer a virun allem dréchen.

D'Temperature klammen dobäi bis op héichsummerlech 31 Grad.

Géint der Owend kéinten eis eventuell aus dem Westen e puer kleng Ausleefer vum Déif erreechen, ob et awer tatsächlech zu Donnerwieder kënnt, bleift ofzewaarden.

Och um Mëttwoch bleift et summerlech waarm mat Temperaturen tëscht 24 an 30 Grad, awer och do besteet nees e Risk vu vereenzelte klengen Donnerwieder.

No deenen 2 Summerdeeg fält den Thermometer awer nees op frësch 17 bis 21 Grad. E Freideg soll et dann nees mat bis zu 26 Grad méi sonneg ginn.