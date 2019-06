D'Regierung wëll de Business Tourismus stäerken. De Grand-Duché wëll an Zukunft ënnert déi 50 bescht Destinatioune fir Meetingen, Konferenzen an Expoen.

Dofir gouf den Luxembourg Convention Bureau gegrënnt, deen en Dënschdeg de Moien am Cercle an der Stad presentéiert gouf. D'Kompetenze vum Luxembourg City Tourist Office am Business Tourismus goufe mat deene vum Wirtschaftsministère zesummegeluecht. Net nëmmen d'Stad Lëtzebuerg, mä dat ganzt Land sollen an Zukunft virun allem ekonomesch vun deem Ausbau profitéieren, sot den Tourismusminister Lex Delles.

"Dat virun allem, well pro Gaascht fir e Business-Event méi Ëmsaz gemaach gëtt wéi fir e Fräizäit-Tourist oder en traditionelle Geschäftstourist. Bei der direkter ekonomescher Retombée vun engem Gaascht vun engem Kongress schwätze mer vun der Locatioun vun der Kongressinfrastruktur, vum Transport, vun den Iwwernuechtungen a vum Catering. Déi direkt Retombée läit bei esou engem Tourist bei ronn 300 Euro, also 3 Mol esou héich wéi bei engem normalen Tourist."

© Kevin Girres / RTL

D'Stad Lëtzebuerg an de Staat deele sech d'Finanzéierung vum neie Büro. Dëst Joer ass et e Budget vun 1,7 Milliounen Euro, déi nächst Jore sollen et dann 2 Millioune pro Joer ginn. Fir mat deene Suen ëmzegoen, gouf e Mann aus dem Ausland engagéiert. Deen heescht François Lafont an hat schonn de Business Tourismus zu St. Etienne an Toulouse opgebaut.

An Zukunft sollen 20 Prozent méi Business Evenementer op Lëtzebuerger Territoire sinn. Do stellt sech d'Fro vun der Plaz. Gëtt et eng LuxExpo?

"D'Luxexpo bleift esou laang um Kierchbierg bis d'Alternativ do ass. Dat ass natierlech eng Diskussioun, mä et ass esou wéi de Minister et sot. D'Gemeng Lëtzebuerg hält staark doru fest, dass egal wou d'LuxExpo hikënnt, se anstänneg un den ëffentlechen Transport ugebonnen ass. Domat mengen ech Tram an/oder Zuch. Mir ginn déi net iergendzwousch an d'Pampa bauen. Egal wéi, egal wou", sou d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer.

Ënnert der viregter Regierung war e Site op der Kalchesbréck eng richteg Optioun fir d'LuxExpo. De Lex Delles wollt awer op Nofro net soen, ob dat nach ëmmer esou wär. Et géifen Etüde lafen, esou den Tourismusminister.