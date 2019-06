Déi éischt Period vum Klimapakt leeft bis 2020, d'Versioun 2.0 soll bis 2030 ëmgesat ginn.

92 Lëtzebuerger Gemenge hu mëttlerweil d’Klimapakt-Zertifizéierung. De Klimapakt soll an Zukunft méi eng quantitative Approche fërderen, e bessere Aarbechtskader fir d’Gemenge schafen an d’Zesummenaarbecht tëscht de Gemengen an de Bierger verbesseren. Dat sot d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg e Mëttwoch bei der Presentatioun vum sougenannte Klimapakt 2.0 zu Esch. Déi éischt Period vum Klimapakt, deen d'Gemengen ënnerstëtzen, déi Klimaziler ëmsetzen, geet bis 2020. Déi gréng Ministeren Dieschbourg an Turmes hunn d’Prioritéite vun 2021-2030 presentéiert.



D’Regierung wëll bis 2030 d’Treibhausgasen em 50-55% reduzéieren, d’Energieeffizienz ëm 40-44% an d’erneierbar Energien em 23-25% eropgoen. Fir d’Gemengen z'ënnerstëtzen, hiren Deel bäizedroen, sollen an Zukunft nach weider Experte rekrutéiert an Outilen ausgeschafft ginn.