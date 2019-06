Den 42 Joer alen Direkter-Consultant fänkt de 15. September beim Fong un.

Ugefaangen hat de Jacques Vandivinit seng Karriär no engem Diplom an der Ekonomie an engem MBA am Joer 2001 bei der SES. Zanterhier huet hien a verschiddene Beräicher geschafft a war déi lescht 8 Joer als Direkter-Consultant aktiv an huet eng Rëtsch Entitéite gehollef moderniséieren an transforméieren.

Offiziell Matdeelung

Jacques Vandivinit nommé directeur du Fonds du Logement

Lors de sa séance du 4 juin 2019, le conseil d'administration a nommé unanimement Monsieur Jacques Vandivinit directeur du Fonds du Logement.

Âgé de 42 ans, diplômé en Economie et titulaire d'un Master of Business Administration, Jacques Vandivinit a débuté sa carrière professionnelle en 2001 chez SES. Depuis, il a acquis des expériences variées dans différents secteurs comme l'aviation, les télécommunications ou la consultance. En tant que directeur-consultant, il a accompagné durant les 8 dernières années de nombreuses entités publiques nationales et européennes dans leurs projets de modernisation et transformation.

Jacques Vandivinit entrera en fonction le 15 septembre 2019.