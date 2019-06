Am Lokalen huet en Dënschdeg den Owend kuerz no 18.30 Auer zu Recken bei Miersch e Koup Dreck no bei enger Scheier gebrannt.

Direkt 5 Pompjeescorpsen, déi vu Lëntgen, Béiwen/Atert, Ettelbréck, Miersch an Noumer waren op der Plaz fir ze läschen. Et blouf beim Materialschued. Tëscht Habscht an Äischen ass kuerz virun 19.30 Auer nach e Cyclist gefall a gouf blesséiert. Hei ware eng Ambulanz vu Stengefort, sou wéi d'Pompjeeë vu Stengefort an Habscht op der Plaz.