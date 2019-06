Déi negativ wirtschaftlech Entwécklung op internationalem Niveau fänkt un en Néierschlag op Lëtzebuerg ze hunn.

Dat war ee vun de Kärmessage vum Statec, deen en Donneschdeg de Moien déi éischte Note de Conjoncture fir 2019 presentéiert huet. De Wirtschaftswuesstem gouf no ënne revidéiert fir 2018 an 19, mä fir 2020 gëtt eng Reprise erwaart. D'Revisioun no ënne kënnt duerch déi international Situatioun, seet de Serge Allegrezza, Direkter vum Statistikinstitut.

"Deen Handelskrich tëscht den USA a China, dee jo och en technologesche Krich ass, dass deen ufänkt z'eskaléieren an e Ralentissement weltwäit am Gaangen ass ze provozéieren, deen och op Europa iwwerspréngt. An et gesäit een elo an der Eurozon, datt do d'Croissance erofgeet méi no bei 1 Prozent an dat huet natierlech och en Impakt op Lëtzebuerg. Dofir hu mer eis Perspektive fir dëst Joer, d'nächst Joer erofgeholl, mä et muss ee soen et bleift, wann een déi zwee Joer zesummenhëllt, also dëst an d'nächst Joer, bleift ronderëm dräi Prozent, wat ëmmerhin nach eng ganz gutt Croissance ass, speziell wann ee gesäit, datt de Chômage weider erofgeet, den Emploi weider wiisst."

De STATEC rechent nach ëmmer mat enger Indextranche am véierten Trimester 2019.