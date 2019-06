Den 11. Juni ass nees den traditionelle Rendez-vous vun der Sprangprëssessioun zu Iechternach. Hei all d'Informatiounen a vill Fotoen (2009-2018).

Ronn 10.000 Sprénger a Spectateure gi sech an der Abteistad erwaart. D'Police réit de Leit, net am Zentrum ze parken. Ënnert anerem funktionéiert eng gratis Bus-Navette tëschent dem Parking beim Séi an der Gare, dat vu moies 8.30 Auer bis de nomëttes 16 Auer, all 15 Minutten.

RTL Radio Lëtzebuerg mellt sech live vum Balcon vun der Basilika mam Abbé Georges Hellinghausen, eisem folkloristesche Beroder, dem Sproochmates Alain Atten, a villen Iechternacher.

RTL Radio Lëtzebuerg am Livestream!

Op RTL.lu offréiere mir Iech e Video-Livestream!

FOTOGALERIEN: Iechternacher Sprangprëssessioun 2009-2018.

E Bild aus dem Joer 2012.

Vun 9.30 Auer u setzt sech d'Prëssessioun a Beweegung.

PROGRAMM 2019



Pfingstsonntag, 9. Juni 2019

10.30 Uhr: Feierliches Hochamt

16.00 Uhr: Vesper, gesungen von der „Schola Willibrordiana“

Pfingstmontag, 10. Juni 2019

9.00 Uhr: Willibrordusmesse in der Krypta

10.00 Uhr: Messe für die Zwangsrekrutierten

17.00 Uhr: „D’Eechternoacher Sprangprëssiunn“, Konferenz von Frank Wilhelm (Ciné Sura)

20.00 Uhr: FEIERLICHE ERÖFFNUNGSANDACHT

Festprediger: Kardinal Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln

Pfingstdienstag, 11. Juni 2019

05.15 Uhr: Eintreffen der Teilnehmer der Route-Echternach-Sternwallfahrt

05.30 Uhr: Messe für die Teilnehmer der Route-Echternach-Sternwallfahrt

06.45 Uhr: Gemeinschaftsmesse in der Krypta

07.30 Uhr: Echternacherbrück:

Empfang der Pilger von Großprüm und Waxweiler durch den Vorstand des Willibrordus-Bauvereins. Die Pilger werden in geschlossener Prozession zur Basilika geleitet.

08.00 Uhr: PONTIFIKALKONZELEBRATION IN DER BASILIKA

Ab 08.30 Uhr: Aufstellen der Prozession für die Gruppen A-J und 1-10 im Ehrenhof der Abtei

09.15 Uhr: Ansprache von Mgr. Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Luxemburg

09.30 Uhr: BEGINN DER SPRINGPROZESSION

Die Springgruppen finden sich im Abteihof ein und stellen sich zu den ihnen zugeordneten Musikgesellschaften auf.

13.00 Uhr: Voraussichtliches Eintreffen der letzten Springergruppen in der Basilika

SCHLUSSANDACHT

Anschließend: HL. MESSE IN DER BASILIKA

15.15 Uhr: Lof en zegen van’t Sacrament

(St. Willibrordus parochie Eisden en Willibrordus Vrienden van Limburg)

16.15 Uhr: Hl. Messe in der Krypta (Abtei Kornelimünster)

Aufstellung der Springprozession

Bischöfe und Äbte bei der Springprozesssion 2019

Alle Infos zum hl. Willibrord und zur Springprozession finden Sie auf der Homepage des Willibrordus-Bauvereins

E Bild aus dem Joer 2016. / © Patrick Greis

Gratis Bus-Navette



D'Police Grand-ducale an de Willibrordus-Bauverein maachen d'Pilger fir d'Sprangprozessioun drop opmierksam, datt am Zentrum vun Iechternach net vill Parkplaze Péngstdënschdeg do sinn.

Duerfir ass eng Gratis-Bus-Navette do, déi d'Pilger vum grousse Parking beim Iechternacher Séi (bei der Lëtzebuerger Strooss) am 15 Minuttentakt vun 8.30 bis 16.00 Auer vum Parking bis an den Zentrum an erëm zréckbréngt.

"Kirchliche Würdenträger"

Mit dem Erzbischof von Luxemburg, Mgr. Jean-Claude Hollerich, und mit seinem Vorgänger Mgr. Fernand Franck werden folgende kirchliche Würdenträger an der diesjährigen Springprozession teilnehmen :

S.Em. Kardinal Jacobus Willem Eijk,

Erzbischof von Utrecht NL)

S.Em. Kardinal Rainer Maria Woelki,

Erzbischof von Köln (D)

S.E. Mgr. Bernard Barsi

Erzbischof von Monaco (MC)

S.E. Mgr. Adrianus van Luyn

Bischof em von Rotterdam (NL)

S.E. Mgr. Heinrich Mussinghoff

Bischof em von Aachen (D)

S.E. Mgr. Felix Genn

Bischof von Münster (D)

S.E. Mgr. Marc Stenger

Bischof von Troyes (F)

S.E. Mgr. Hlib Lonchyna

Apostolischer Administrator von „Vladimir-Le-Grand de Paris“

S.E. Mgr. Milan Sasik

Bischof von Mukachevo (UK)

S.E. Mgr. Stephan Ackermann

Bischof von Trier (D)

S.E. Mgr. Ladislav Nemet

Bischof von Zrenjanin (Sb)

S.E. Mgr. Everardus de Jong

Weihbischof in Roermond

S.E. Mgr. Robert Brahm

Weihbischof in Trier (D)

S.E. Mgr. Jörg Michael Peters

Weihbischof in Trier (D)

S.E. Mgr. Matthias König

Weihbischof in Paderborn (D)

S.E. Mgr. Herman Willibrord Woorts

Weihbischof in Utrecht (NL)

S.E. Mgr. Theodorus Hoogenboom

Weihbischof in Utrecht (NL)

S.E. Mgr. Jean-Pierre Vuillemin

Weihbischof in Metz (F)

Rev. Dom Michel Jorrot OSB

Abt von Clervaux (L)

Rev. Dom Ignatius Maaß OSB

Abt von Sankt Mathias, Trier (D)

Rev. Dom Friedhelm Tissen OSB

Abt von Kornelimünster (D)

Mgr. Fabrice Rivet

Conseiller à la Nonciature

Mgr Ioakim Archontos, Archimandrite

S.E. Mgr. Joris A.O.L. Vercammen

Erzbischof der Altkatholiken, Utrecht (NL)

Diacre Emilianos Chatzivassillion

E Bild aus dem Joer 2017.

Informatiounen

Die internationale Prozession, die jährlich am Pfingstdienstag zu Ehren des heiligen Willibrord (658 - 739) durch die Straßen der geschichtsträchtigen Ortschaft Echternach zieht, darf ohne weiteres als Kuriosum bezeichnet werden. Bei dieser Prozession, die Tausende von Teilnehmern, aber auch Tausende von Schaulustigen anzieht, springen die Gläubigen von einem Bein auf das andere, indem sie sich langsam vorwärts bewegen. Die ursprüngliche Melodie geht auf eine einfache Volksweise zurück, die man in ganz Europa in verschiedenen Varianten wiederfindet. Sie wurde im 19. und 20. Jahrhundert erweitert und harmonisiert.

Die Springprozession spricht Menschen auch deshalb an, weil sie es ermöglicht, den ganzen Körper in das Gebet mit einzubeziehen. Rund 10.000 Pilger beteiligen sich alljährlich am Pfingstdienstag an der Prozession, darunter 7.000-8.000 Springer.

Am 16. November 2010 wurde die Echternacher Springprozession von der UNESCO auf die "Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit" aufgenommen.