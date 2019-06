Um Weltdag vun der Liewensmëttelsécherheet huet de Konsumenteschutzministère den neie Kommissariat presentéiert.

All Joer stierwen an Europa 23 Millioune Persounen u Krankheeten, déi duerch Liewensmëttel iwwerdroe ginn. Zu Lëtzebuerg ginn et all Joer ëm déi 800 Hospitalisatioune wéinst Salmonellen oder Campylobacterien eleng, awer keng Doudesfäll. Déi Zuelen huet den neie Kommissär fir Liewensmëttelsécherheet Patrick Hau ervirgestrach.

De Kommissär, deen am neie Konsumenteschutzministère ënnerbruecht ass, soll d'Koordinatioun tëschent deene verschiddenen Administratiounen, déi fir d'Liewensmëttelsécherheet zoustänneg sinn, verbesseren.

AUDIO: World Food Safety Day / Reportage Fanny Kinsch

Bis elo sinn déi nämlech zum Deel beim Gesondheetsministère an zum Deel beim Landwirtschaftsministère. D'Schafe vum neie Kommissariat ass en éischte Schrëtt a Richtung Administration unique. Zanter dem éischte Mäerz ass de Patrick Hau Kommissär fir Liewensmëttelsécherheet. Déi verschidden zoustänneg Administratioune géifen hir eege Kontrollen duerchféieren, esou de Patrick Hau.

„De But vum Kommissariat ass eben, fir sécher ze stellen, datt dat harmonesch ofleeft. Dat heescht, datt net deen een eng Kontroll dës Woch mécht, deen nächsten eng Kontroll déi aner Woch an datt dann zum Deel déi selwecht Kritäre kontrolléiert ginn an dann och nach zum Deel mat anere Moossstief.“

Doriwwer eraus ass de Kommissariat och zoustänneg fir d’Formatiounen, fir d’Kommunikatioun mat den internationalen Instanzen an och fir d’Informatioun vun de Bierger. An Zukunft sollen d’Resultater vun de Liewensmëttelkontrollen, a Restauranten, op Bauerenhäff a bei anere Betriber, publizéiert ginn.

„Dat ka schonn nach e bëssen daueren, well et muss nach e Reglement Grand-Ducal gemaach ginn, dee genau definéiert, wéi d'Modalitéite sinn. An et mussen och nach eng Rei technesch Moyenen an d'Plaz gesat ginn. Ech hat virdru vun der Base données unique geschwat, bon mir schwätze vun e puer dausend Kontrollen am Joer, dat kann een net méi mat der Hand geréieren. Dat heescht deen informateschen Tool, dee mer do brauchen, muss emol nach developpéiert ginn.“



E weidert Zil vum Kommissariat fir Liewensmëttelsécherheet ass d’Lutte géint d’Fraude. Zu Lëtzebuerg géif et zwar wéineg Fäll vun organiséiertem Bedruch ginn, esou de Patrick Hau…

„Mir hunn awer vill Fäll, an deene Leit sech net un d'Reegelen halen, well se et da vläicht net genau wëssen. Dat ass eben och, d'Kontrollen, déi duerchgefouert ginn, déi sécher stellen, datt dat da korrigéiert gëtt.“



Am Kommissariat fir Liewensmëttelsécherheet schaffen den Ament véier Persounen, et kennt nach eng Juristin dobäi. De Kommissariat, d’Sécurité alimentaire vun der Santé an d'Veterinärsinspektioun si mëttlerweil och am selwechte Gebai, et wier ee schonn aktiv am Gaangen, d’Administration unique ze preparéieren.

PDF: Depliant vum World Food Safety Day

Schreiwes vum Ministère

Conférence de presse: Présentation du Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire (07.06.2019)

Communiqué par: ministère de la Protection des consommateurs

Le 7 juin 2019, à l'occasion du premier World Food Safety Day, la ministre de la Protection des consommateurs, Paulette Lenert, a présenté les missions et priorités du nouveau Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. Ce Commissariat a été créé en 2018 avec comme objectif principal la mise en place d'une administration unique regroupant les différentes compétences du contrôle de la sécurité alimentaire ainsi que la lutte contre la fraude alimentaire.



World Food Safety Day



Le World Food Safety Day, proclamé par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2018, est célébré pour la première fois le 7 juin 2019. Placée sous le thème Food safety, everyone's business, cette journée contribue à sensibiliser le public à la sécurité alimentaire en général et à souligner que toutes les personnes impliquées dans les systèmes alimentaires ont un rôle à jouer.

La ministre de la Protection des consommateurs, Paulette Lenert, a saisi l'occasion pour présenter le nouveau Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. Créé en juillet 2018 et placé sous la tutelle du ministère de la Protection des consommateurs en décembre dernier, ce Commissariat a comme objectif principal la mise en place d'une administration unique regroupant les différentes compétences du contrôle de la sécurité alimentaire ainsi que la lutte contre la fraude alimentaire. Patrick Hau, ancien chef de division de la Sécurité alimentaire de la Direction de la santé, a pris ses fonctions de Commissaire du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire le 1er mars 2019.



Les missions principales



Parmi les missions principales du Commissariat figurent l'organisation et la coordination de la surveillance et du contrôle des denrées alimentaires, actuellement régi par 21 systèmes de contrôle, ainsi que l'harmonisation des différentes procédures de contrôle, réalisées par plusieurs administrations. Le Commissariat a également comme charge d'élaborer et de gérer le plan de contrôle pluriannuel intégré, permettant une vue globale des détails concernant l'organisation et la gestion du contrôle de la chaîne alimentaire au niveau national. Membre du réseau européen des coordinateurs de crise, le Commissariat gère aussi le plan de crise pour les incidents alimentaires majeurs, compilation élémentaire pour réagir de manière rapide, efficace et concertée lors d'une crise alimentaire.



Les priorités du Commissariat



Pour les prochains 3 ans, le Commissariat s'est fixé trois priorités:



1. Organisation du niveau opérationnel

Au niveau opérationnel, le Commissariat doit mettre en place les outils nécessaires permettant d'aborder les différentes missions. Il s'agit principalement d'élaborer des procédures standardisées pour les retraits/rappels, l'enregistrement, les points de contrôle, le regroupement des résultats des contrôles officiels en trois niveaux d'hygiène et la publication y relative.



2. Prémisses pour la création de l'Administration unique

Il est prévu dans le programme gouvernemental qu'«une nouvelle administration unique à créer regroupera les différentes compétences du contrôle de la sécurité alimentaire ainsi que de la lutte contre la fraude alimentaire». Le Commissariat constitue la première étape dans la mise en place de cette nouvelle instance en ce qu'il doit préparer le terrain et identifier les étapes indispensables pour atteindre cet objectif.



3. Agencement du cadre juridique

Dans un premier temps, la mise en œuvre des différents éléments de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires nécessite l'élaboration et la modification d'un certain nombre de règlements grand-ducaux.



Une loi-cadre pour la nouvelle administration unique à mettre en place devra ensuite être rédigée et votée et sera accompagnée d'un nettoyage législatif visant à assurer la cohérence des textes.



La communication avec le public



L'information du public constitue tant une mission-clé comme une priorité pour le Commissariat. À chaque fois que des aliments susceptibles de mettre en danger les consommateurs sont identifiés, le Commissariat informe le public via son portail www.securite-alimentaire.lu. Un service d'abonnement aux publications d'alertes pour le grand public comme pour les entreprises a été créé récemment.



De manière générale, la communication revêt une fonction importante pour la garantie d'une sécurité et qualité élevée des denrées alimentaires au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire. À côté des communications obligatoires, le volet informatif et proactif vis-à-vis des consommateurs, mais aussi vis-à-vis des entreprises et d'autres parties prenantes doit être promu davantage. Afin de permettre au public de découvrir les différentes activités du Commissariat, un midi du consommateur européen sera organisé le 26 juin à la Maison de l'Europe. Les participants auront l'occasion de poser leurs questions concernant la sécurité, la fraude et le contrôle des aliments à l'équipe d'experts de la division de la Sécurité alimentaire, gérée par le Commissariat et en charge des contrôles alimentaires au Luxembourg.