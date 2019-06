260 Plazen géifen déi nächst 3 bis 5 Joer vun ArcelorMittal op de Schmelze Belval an Déifferdeng gestrach ginn, sou den Dan Kersch um Donneschdeg.

Dee Chiffer, deen den Aarbechtsminister virun zwou Chamberkommissiounen genannt hat, gëtt vun der Direktioun vum Stolgrupp net confirméiert, well dee Chiffer och net vun ArcelorMittal an d'Welt gesat gi wier.

Wéi et um Freideg geheescht huet, géifen et keng Entloossunge ginn, mee d'Plaze géifen iwwer natierlech Departen a Pre-Retraiten agespuert ginn.



Wéi et an engem Schreiwes vum Stolproduzent heescht, géifen d'Sitten Belval an Déifferdeng net zougemaach ginn, och wier d'Reduktioun vu Plaze keen zentrale Punkt am néidegen Transformatiouns-Projet, deen elo spille géif, fir datt d'Schmelze kompetitiv solle bleiwen.

Spezifesch Sozial-Mesure wieren dann och keng virgesinn, heescht et vum Responsabele fir déi 8 Lëtzebuerger Sitten Roland Bastian. Parallel zu den natierlechen Departe géifen dann och weider spezialiséiert Leit agestallt ginn.



Iwwert d'Situatioun bei ArcelorMittal stellt den CSV-Deputéierte Marc Spautz iwwerdeem 5 präzis Froen un d'Ministere Kersch a Schneider, notamment déi, op ArcelorMittal formell Engagementer ginn hätt, fir an d'Lëtzebuerger Schmelzen z'investéieren a wat fir d'Ministeren d'Notioun vu "Kris" géif bedeiten.