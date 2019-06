Weider gouf et d'Fuerderungen, fir d'Stage vu Schüler ze remuneréieren oder och nach, datt d'Walrecht zu Lëtzebuerg misst geännert ginn.

Liewensqualitéit, Stagen a Walsystemer. Dës Themen hunn dëst Joer d’Jugendparlament beschäftegt. E Freideg de Moien haten déi Jonk vum Jugendparlament d’Occasioun, hir Vu op dës Sujeten der Chamber virzestellen. A Präsenz vum Chamberspresident Fernand Etgen, dem President vum Jugendparlament Moritz Ruhstaller an anere Politiker huet d’Jugendparlament um Moien dräi Resolutioune virgestallt, déi si iwwer d’Joer a verschiddene Kommissiounen ausgeschafft hunn.

AUDIO: Fuerderunge Jugendparlament / Reportage Nadine Kremer

Déi éischt Resolutioun kënnt vun der Educatiounskommissioun. Ëmmer méi Schoule benotzen Tabletten am Cours, mä vill Proffe wëssen net, wéi een iPad funktionéiert, a wéi een en an de Cours integréiert. Dacks ginn et och Infrastrukturproblemer a Form vu Prisen, déi feelen, eng Internet-Connectioun, déi schlecht geet an ee Manktem un Experten. Dofir fuerdert d‘Jugendparlament obligatoresch Formatioune fir Enseignanten, fir dass déi léieren, wéi den iPad optimal ka agesat ginn. D’Jugendparlament fuerdert dofir och datt an all Schoul d’selwecht mam Tablett geschafft gëtt.

Eng weider Revendicatioun ass digitaliséiert Schoulbicher. Dës sinn ëmweltfrëndlech, interaktiv a kënnen och vu Schüler mat A-Problemer genotzt ginn. Dës Bicher solle fir all Schüler accessibel sinn.

D'Djuna Bernard, Vize-Presidentin vun der Educatiounskommissioun, begréisst dës Propose vun de Jonken.

„Ech mengen, datt mer Tabletten an iPads an de Klassen agesat hunn, hu mer mengen ech e ganz wichtege Schratt an déi modern Zäite gemaach. A mir dierfen elo awer de Moment net verpassen a ganz progressiv un déi Saachen erugoen. An déi modern Unterrichtsformen eis domadder ausernee setzen a virun allem mussen och eis Proffen dee Wee kënne mat begleeden.“

Déi zweet Resolutioun vum Jugendparlament goung iwwer Stagë fir Schüler a Studenten. Do soll e Stage vun enger Woch op 4e classique agefouert ginn, fir de Schüler d’Orientatioun méi einfach ze maachen.

Eng weider Fro ass déi vun der Remuneratioun vu Stagiairen. Jugendparlament fuerdert eng progressiv Steigerung vum Loun fir Jonker jee no Bildungsniveau. Ausserdeem fuerdere se eng Primm fir Käschten, déi duerch de Stage ufalen, zum Beispill fir Sécherheetsschung oder aner Materialien.

D’Egaliteitskommissioun huet hier Resolutioun iwwer de Walsystem zu Lëtzebuerg virgestallt. An de leschten 100 Joer huet d’Gesellschaft sech vill verännert. Mä de Walsystem ass dee selwechte bliwwen. Hautzedaags ass nëmmen nach eng Minoritéit vun 43 Prozent vun der Bevëlkerung walberechtegt.

„Wann ee Problemer ignoréiert an net uschwätzt, verschwanne se net. Deemools war de System vläicht gutt, mä eis Gesellschaft verännert sech a mir kënnen eis net zerécklehnen an nokucken an näischt géint déi Demokratiedefiziter ënnerhuelen. Eis Gesellschaft verännert sech. Eis Politik verännert sech an eis Gesetzer solle sech deementspriechend och veränneren.“

De Walsystem muss ugepasst ginn, soen déi Jonk. Et sollen alternativ Rechemodeller a Panachage-Systemer analyséiert ginn, Walbezierker nei opgedeelt an de Vott iwwer Bezierker eraus erméiglecht ginn. D’Kandidate fir Walen sollen och just nach zweemol sech dierfen op Lëschte presentéieren. Doduercher sollen nei Gesiichter frësche Wand an d’Chamber bréngen. Ausserdeem fuerderen déi Jonk, d‘Walrecht fir Auslänner a Jonker vu 16 Joer un.