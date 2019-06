En ongewéinlechen Asaz gouf et fir d'Pompjeeë Keel-Téiteng e Samschdeg de Moien. Si goufe geruff, fir e klengt Réikitz ze retten.

D'Déierchen hat sech därmoossen an engem Drot verfaangen, datt et eleng net méi do erauskoum. Nodeems d'Rettungsekipp vu 5 Leit d'Réi fonnt huet, gouf et mat Hëllef vun engem Bolzeschneider aus senger mësslecher Situatioun befreit.

Dat blesséiert Déier koum duerno op Diddeleng an d'Statioun fir Wëlldéieren.