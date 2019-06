E Fall vu Kierperverletzung gouf et an der Nuecht op e Samschdeg virun engem Café an der Rue du Pont zu Réimech.

En onbekannte Mann ass géint 3.15 Auer laanscht de Café getrëppelt an huet do op eemol en Terrassestull opgehuewen a widder d'Face vum Gebai geschleidert. 3 Persounen, déi dat gesinn hunn, hunn de Mann dorop ugeschwat, ma deen huet ugefaangen op si ze klappen. Hien ass geflücht.



Täterbeschreiwung: De Mann vun däischterer Hautfaarf ass ongeféier 1,75 Meter grouss a schmuel gebaut. Hien huet kuerz raséiert Hoer an eng Narb um rietse Bak. En huet Franséisch geschwat, hat gëllen Ouerréng an hat eng däischter Box mat engem schwaarz-wäiss-rout gesträifte Shirt un.