Matten an der Uelzechtstrooss zu Esch stoung um Samschdeg en Dësch. 20 Meter laang a flott dekoreiert an dresséiert.

All un den Dësch“ huet et geheescht. Fir d‘2. Kéier gouf dës Manifestatioun organiséiert, wou d’Leit gratis z’iesse kritt hunn.

Fir 90 Leit war Iesse virgesinn. Bio-lokale Kascht. 70 Persounen haten sech um 12.30 Auer Plaz geholl. Et gouf matenee gepotert an et konnt een op dës Manéier e puer flotter Stonnen zesumme verbréngen. Dës Initiativ huet de Leit ganz gutt gefall.

Interkulturellt Fest zu Déifferdeng

Mënschen aus der selwechter Géigend a vun de verschiddenste Kulturen zesummebréngen - dat ass och d'Zil vum interkulturelle Fest dëse Weekend zu Déifferdeng. Et ass déi 20. Editioun, wou d'Gemeng mat engem Animatiounsprogramm a Stänn de Bierger vun de verschiddenen Nationalitéiten d'Gebräich an d'Iesskultur aus anere Länner méi nobrénge wëll. Zu Déifferdeng liewe 55 % Net-Lëtzebuerger.