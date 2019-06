An der klenger Uertschaft Bëschdref, déi zu der nach relativ jonker Fusiounsgemeng Helperknapp gehéiert, war um Sonndeg eng méi lass.

Et ass ee Fest, dat seng Origine an der Mëtt vum 19. Joerhonnert huet.

An der klenger Uertschaft Bëschdref, déi zu der nach relativ jonker Fusiounsgemeng Helperknapp gehéiert, war um Sonndeg déi 31. Editioun.

Fréier war hei ee Baueren- a Véimaart a vun 1989 un huet een dës Traditioun nees opliewe gelooss an organiséiert elo all Joer op Païschtsonndeg ee Konscht- an Handwierksmaart mat virun allem regionale Produkter op enge 75 Verkafsstänn.

Dobäi sinn och Museks- a Folklorgruppen opgetrueden an et sinn Aktivitéiten fir Kanner och mat Déieren ugebuede ginn.