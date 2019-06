Am Dossier "Geheime Casier" werft d’CSV eng ganz Rei nei Froen op.

D’Deputéiert Mosar a Roth wëlle vum Premier, vum Justiz- a vum Policeminister wëssen, ob d’Police effektiv Rapporten oder Avise schreift, bei deene si sech op eege Fichieren, respektiv eng eegen Datebank baséiert. D’Deputéiert bezéie sech an hirer Question parlementaire vun e Sonndeg op eng Publikatioun an de soziale Medien, an där e pensionéierte Polizist erkläert, dass net nëmmen esou Fichiere géifen existéieren, mä dass d’Police déi och géif benotzen, wa se Avise géing schreiwen. Déi Avise géinge spillen bei "Recours en Grâce" oder wann eng Gemeng e Certificat de Moralité iwwer eng Persoun ausstellt.

Dobäi hätte si, d’Ministeren, an hirer Äntwert op déi éischt parlamentaresch Fro zum Thema "Geheime Casier" behaapt, et géif guer keen esou e geheime Casier a keng esou eng Datebank ginn, schreiwe Laurent Mosar a Gilles Roth. Si wieren elo gär informéiert, ob d’Police tatsächlech esou Avise schreift, a wa jo, op wéi enger legaler Basis dat geschitt, a wéi engem Fall esou Rapporte gefrot a geschriwwe ginn a wéi dat dann mam Dateschutz iwwereneestëmmt.

Um Enn dann nach d’Fro un d’Regierung, ob déi concernéiert Persounen iwwer dësen Avis Bescheed wëssen an hirer Point de Vue zu deem kënne ginn, wat do iwwer si geschriwwe steet.