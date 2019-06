En Déifdrock iwwer Frankräich bréngt eis e Sonn-Wolleke-Mix a souguer Ree mat Knëppelsteng. Bis zu 15 Liter de Metercarré kënne falen.

De Moment ass et nach deels sonneg mat souguer bis zu maximalen 20 Grad plazeweis. An der Mëttesstonn kann d'Meteo dann awer ëmschloen. Vereenzelt si Reeschaueren an Donnerwiedere méiglech, och wann d'Sonn sech nach heiansdo duerchsetze kann.

Am Nomëtteg kann dat awer ëmschloen a staarke Reen a souguer Knëppelsteng. D'Temperature leien dobäi tëscht 19 a 24 Grad.

An der Nuecht op en Dënschdeg bleift et beim Wiessel aus décke Wolleken a kuerze Schaueren. De Quecksëlwer fält dobäi op bis zu 7 Grad erof.

Bis Mëtt der Woch wäert eis dee Mix aus Reen, Sonn a Wolleken nach erhale bleiwen. Eréischt en Donneschdeg erwaart eis en Héich aus dem Süden mat 20 bis 23 Grad. Och um Freideg soll et sonneg ginn mat maximal bis zu 26 Grad.

Meteolux huet eng Alerte jaune erausginn a warnt, datt tëscht 15 an 20 Auer 10 bis 15 Liter de Metercarré kënnen erofkommen.