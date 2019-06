Wolz war um Päischtméindeg erëm ganz Giel. Scho fir déi 71. Kéier gouf d'Gënzefest an der Ardennen-Haaptstad gefeiert.

Iwwerall houngen déi schéi giel Blummen. Dausende Leit waren op Päischtméindeg op Wolz komm, fir bei schéinem Wieder dee ganz faarwegen Ëmzuch matzëerliewen.

Den Héichpunkt vum Gënzefest oder wéi een zu Wooltz seet vum Geenzefest war de Cortège. Mat dobäi natierlech d'Gënzekinnigin Adelisa Adrovic, déi sech freet, fir mat hiren Éierendammen elo ee Joer laang Wolz däerfen ze representéieren.

De Cortège, dat waren alles an allem 35 Ween a Gruppen, déi duerch d’Alstad vu Wolz gezu sinn. De Slogan vum Gënzefest 2019 war "Visit Éislek".

Fir de fréiere Buergermeeschter an aktuelle Minister Romain Schneider wier d’Gënzefest iwwert d’Jore mat der Zäit matgaangen. Et wier anescht a méi modern organiséiert. Wat awer bliwwe wär, dat wär engersäits de Charakter vum Gënz, d’Gold vum Gënz als Symbol an doriwwer eraus a virun allem d’Zesummeliewen, en Dag wou een erëm all d’Leit vu Wolz géing gesinn, sou de Romain Schneider.

Hannert dem Gënzefest stécht och vill Aarbecht an Asaz. Op d’Fro ob et genuch Fräiwëlleger ginn an nach vill Leit op d’Fest kommen, äntwert de Wëltzer Schäffen, Patrick Comes: „Et gëtt ëmmer méi schwiereg“. Et géing vill ze plange ginn an et bräicht ee vill Leit, déi hëllefen an Zäit dofir hunn. Ënnert dem Stréch ass de Patrick Comes awer houfreg, datt een et Joer fir Joer ëmmer nees esou gutt hikritt.