Méi wéi 20.000 Leit waren d'lescht Joer beim House of Training fir eng Formation continue ageschriwwen.

An den Ament si knapp 2.000 Jonker am gaangen, eng Léier ze maachen. Dat sot den Direkter vun der Chambre de Commerce Carlo Thelen den Dënschdeg de Moie bei der Presentatioun vun hirem Rapport Annuel.

Genuch qualifizéiert Leit ze fannen, fir an den 90.000 Betriber ze schaffen, déi d'Chambre de Commerce representéiert, wier eng grouss Erausfuerderung an dofir géif ee massiv an d'Formatioun vun de Leit investéieren.

Da war et och den éischte Rapport annuel, deen de Luc Frieden, a senger neier Funktioun als President vun der Chambre de Commerce, presentéiert huet. Zanter engem Mount steet hien un der Spëtzt vun der gréisster Interessevertriedung vun Entreprisen zu Lëtzebuerg.

Virgestallt gouf och d'Strategie bis 2025. Hei leien d'Prioritéiten ënnert anerem dorobber, sech fir en adequate legale Kader ze suergen, deen et den Entreprisen erméiglecht, sech ze entwéckelen an zum ëffentlechen Debat iwwert d'Zukunft vun der Lëtzebuerger Wirtschaft bäizedroen.