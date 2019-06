En Onbekannten war tëscht e Sonndegnomëtteg a Méindeg de Moien an en Haus an der Rue du Verger an der Stad agebrach. Geklaut goufe Suen an eng Kreditkaart.

Mat der geklauter Kaart huet den Onéierlechen 3 Mol iwwer d'"contactless"-Funktioun bezuelt a konnt esou ermëttelt ginn. Hie gouf identifizéiert a kuerz Zäit drop vun der Police am Drogenhëllefszenter an der Route de Thionville an der Stad opgegraff. Et gouf protokolléiert.