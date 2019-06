En Dënschdeg am fréien Nomëtteg koum et zu engem Accident op der Iechternacher Streck.

E Chauffer, deen aus Richtung Allënster an Direktioun Stad ënnerwee war, hat an der Géigend vun der bloer Bréck iwwer d'Akafszon Laangwiss d'Bëtongsbléck op der rietser Säit vun der Strooss geroden an dunn déi op der lénkser Säit. Duerch de Schock hat sech den Auto iwwerschloen a war op der Géigespur un d'Hale komm.

D'Gefier blouf op der Kopp op der Bréck leien. Op en Hoer wier et de Rampli nieft der Bréck erofgaangen.

Aktuell Trafic-Info: Et geet schlecht laanscht an et staut, dofir am beschten evitéieren.