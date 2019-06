Eng Fra war vun 2 Männer iwwerfall ginn. Am Appell huet de Parquet d'Confirmatioun vun der Strof gefrot. Den Affekot vum Affer wëll méi Schuedenersatz.

Am Oktober waren um Stater Geriicht am Prozess ëm e brutalen Iwwerfall, am Mäerz 2016, op eng Fra um Park&Ride Bouillon fest Prisongsstrofe vu 6 a 7 Joer fir déi zwee Beschëllegt gesprach ginn. Dee Mann, deen déi manner héich Prisongsstrof krut, hat dem Affer mat Gewalt d'Posch geklaut. Wéi d'Fra sech gewiert hat, gouf si ë.a. mat engem Messer gepickt. D'Affer hat net grad 18.400 € Schuedenersatz zougesprach kritt.

En Dënschdeg war op der Cour d'appel an der Stad den zweete Prozess, an do huet d'Vertriederin vum Parquet général d'Confirmatioun vun där méi héijer Prisongsstrof fir den zweete Mann gefuerdert.

Mattäter méi laang am Prisong wéi Haapttäter?

Déi zwee 26 Joer al Männer hätten den Iwwerfall zesumme geplangt an de Matugekloten den Auteur vun de Stéch dohin an och nees fortgefouert: De Matugeklote wär sech bewosst gewiescht, dass d'Messer géif an den Asaz kommen an hätt dat a Kaf geholl, wat als Circonstance aggravante ze bewäerte wär. Der Vertriederin vum Parquet général no wär den zweete Mann zu Recht veruerteelt gi fir eng Dot, déi iwwer en normale Vol à l'aide de violences erausgoe géif. Op Grond vu sengem Casier wären déi 7 Joer Prisong déi richteg Strof, an déi sollt dann och confirméiert ginn.

Do virdrun hat de Me Scheerer, Affekot vum Matugekloten, gemengt, säi Client sollt net méi laang am Prisong sëtze wéi den Auteur vun de Stéch. Et misst ee sengem Mandant säi Bäitrag zur Dot kucken: Wann dee gewosst hätt, dass deen anere Mann d'Messer benotze géif, dann hätt hien eppes ënnerholl, sou de Me Scheerer. Säi Client hätt kee Sursis kënne kréie wéinst enger Drogenaffär aus dem Joer 2013. Fir de Rescht huet den Affekot d'Confirmatioun vum 1. Uerteel op zivilrechtlechem Plang gefrot.

Méi Schuedenersatz wéinst Liewensgefor?

Domat war de Me Gaston Vogel als Affekot vum Affer awer net d'accord: Amplaz vun de ronn 18.400 huet hien nämlech 25.000 € Schuedenersatz verlaangt. D'Fra hätt Angscht gehat virun hirem imminenten Doud a virum Ugrëff op hir physesch a psychesch Integritéit. De Me Vogel huet vun ignobele Faite geschwat a vun enger onerhéierter Kriminalitéit. Eng Expertise hätt gewisen, dass d'Blessure vun der Fra bal déidlech waren; fir dëst Verbrieche géif et keng Excuse ginn. D'Liewe vun der Fra hätt no där hannerhälteger Attack och changéiert: Si hätt z.B. Angscht, fir spadséieren ze goen.

Den 2. Juli gëtt d'Appeluerteel gesprach.