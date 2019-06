Um Päischtweekend goufen d'Pneue vun 3 Autoen op der Promenade de la Clerve muttwëlleg futtigemaach.

D'Police sicht elo Zeien, déi eventuell eppes gesinn hunn. D'Dote mussen tëscht dem Sonndeg, 9. Juni um 22 Auer an dem Méindeg 10. Juni um 14 Auer geschitt sinn.

All Info ass fir d'Police vun Ëlwen um Tel. 244871000 oder um 113.

Si haten et op Baumaterial ofgesinn

An de leschten Deeg hu sech dann och Onéierlecher op Schantercher an a Firmegebaier zerwéiert.

Iwwer de Päischtweekend sinn op Schantercher zu Esch an der Rue d'Ehlerange an am Quartier Nonnewissen, grad ewéi zu Keespelt an der Rue de Meispelt Baumaterial a Maschinne verschwonnen.

Tëscht dem 10. an 11. Juni gouf zu Wäisswampech an eng Firma an der Grand-rue agebrach. Direkt e puer Diere goufe beschiedegt, ob och eppes geklaut gouf, steet nach net fest.

E weideren Abroch zu Märel an der Rue de Luxembourg, wou tëscht dem 7. an dem 11. Juni eng Ariichtung d'Zil vu Brigange war.