De Kierchefong – ee Joer drop ass de Bilan duerchwuess. Budgetär huet een en Defizit vun 2,5 Milliounen Euro verzeechent.

D'Organisatioun an d'Gestioun vun der kathoulescher Kierch ass awer an enger Optiméierungsphas. D'Kierchefabricken hunn elo e klore Kader.

Virun der Reorganisatioun, virun engem Joer nach, wier een op sech eleng gestallt gewiescht, sou de Paul Schminke, President vum "Conseil de gestion paroissiale" vun der Par "Iewescht Syr". Fir d'Käschte vun de Kierchegebaier ze decken, gëtt op Done gezielt. An op d'Valorisatioun vum Patrimoine immobilier.

Zu Mutfert zum Beispill soll soziale Wunnengsbau entstoen. Firwat huet d'kathoulesch Kierch hir Terrainen net éischter mobiliséiert? Dorobber äntwert de Paul Schminke: "Wien do net Spezialist ass a sech an Immobilien auskennt, do ass näischt gemaach ginn." Duerch déi nei Organisatioun hätten all déi nei Kierchefabricken Experten a kéinten donieft op d'Hëllef vum Kierchefong zielen.

Ad Syfel-Kritik

Net d'accord ass de Pol Schminke mam Syfel, dem Syndikat vun de Kierchefabricken, dee mengt jo, d'Kierchefabricke wieren enteegent ginn. "Eise Patrimoine, eis Konten, eis Suen, wann een esou wëll, sinn zentraliséiert ginn a gehéieren dem Kierchefong", erkläert de Paul Schminke. Allerdéngs wier dat, fir datt de Kierchefong en uerdentleche Bilan kéint produzéieren a fir Transparenz suergen.

Mä op lokalem Niveau wier dat anescht: "Hei bei eis, mir hu jo näischt ewechgeholl kritt. Mir hunn ëmmer nach eis Konte mat eise Suen drop. Mir hunn eis Immbeublen. An et geet kee Su ewech, ouni datt mir d'accord sinn."

De Kierchefong, dat ass eng dezentral Verwaltung. Dat soll méi effizient sinn. A méi transparent.