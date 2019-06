Well de 15. Juli op e Méindeg fält, soll d'Summervakanz de Freideg virdrun, also den 12. Juli, schonn ugoen.

De 15. Juli geet hei am Land fir d’Primärs - an d’Lycéesschüler d’Summervakanz un. Dat war nach all Joer esou. Ma well de 15. dëst Joer awer op e Méindeg fält, soll d’Vakanz schonn den Freiden virdrun, also den 12. Juli, ugoen.

AUDIO: Méi fréi Summervakanz / Reportage Danielle Goergen

5 Woche sinn et nach an dann ass d’Schouljoer 2018/2019 och schonn nees eriwwer. Sou muncher ee zielt vläicht schonn am Klassesall d’Deeg, ma dee ka sech freeën, well d’Schüler kréien dëst Joer en Dag geschenkt. Dat heescht awer net, datt d’Schoulen zou sinn, esou de Patrick Remakel, President vum Syndicat des Enseignants. Et sinn d'Enseignanten, déi dann nach schaffen an d'Konklusioune vum Joer wäerten zeien an och domadder ufänken, déi nächst Rentrée ze preparéieren.

Well de Péngschtdënschdeg dëst Joer an d’Schoulzäit gefall ass, gouf et jo d’Diskussioun, fir de Schüler deen Dag fräi ze ginn, wat awer net geschitt ass. Dee fräien Dag am Juli wier awer net, fir de Péngschtdënschdeg ze kompenséieren. Et ass éischter esou, datt, wann een d'Schoul op engem Méindeg ophält, ass dat net ganz familljefrëndlech. Well wann de leschte Schouldag e Freideg ass, da kënnen d'Famillje schonn um Weekend an d'Vakanz fueren.

Souwisou géing d’Schouljoer sech ëmmer e bësse vum selwe ausgläichen, esou nach den Patrick Remakel. Als Beispill hëlt hien Nationalfeierdag, deen dëst Joer jo op e Sonndeg fält.

Wann de 15. Juli op en aneren Dag fält, dann géing sech natierlech näischt änneren.

Schoulvakanzen - Datumer op www.men.public.lu